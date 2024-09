Szykuje się na kolejną krwawą jatkę na Gromdzie. Po wygranej w debiucie wyglądał koszmarnie

Kiwior to były wielokrotny mistrz Polski w boksie olimpijskim oraz ćwierćfinalista mistrzostw Europy. Na koncie ma także 15 walk w boksie zawodowym, ale teraz skupia się na Gromdzie. W marcu zaliczył efektowny debiut - przetrwał potworny kryzys w starciu z Arturem Chmielewskim, ale ostatecznie wygrał przed czasem w 2. rundzie. Zwycięstwo okupił jednak mocno pokiereszowaną twarzą.

Kiwior przed Gromda 18: Krew sprawia, że pojawia się we mnie sportowa złość

- Wchodząc do Gromdy emocje były nie do opisania. W dniu walki czułem się, jakbym latał. Endorfiny były na najwyższym poziomie. Kiedy rywal po raz pierwszy mnie rozciął i krew zalewała mi oczy, odczuwałem duży dyskomfort. Z drugiej strony wtedy walczyło mi się lepiej, bo gdy pojawia się krew, to pojawia się także we mnie jeszcze większa sportowa złość - zaznaczył.

"Kiwi" nazwisko kolejnego rywala pozna podczas czwartkowej ceremonii losowania. - Kto nim nie będzie ja nastawiam się na kolejną krwawą jatkę. Na Gromdzie nie ma łatwych pojedynków - zakończył Kiwior.