Popek do wszystkiego się przyznał. Wyjawił, co stanie się z jego twarzą. Ból nie do opisania, w końcu to powiedział

Nawet osoby, które na co dzień nie interesują się show-biznesem i są daleko od tych, mogą wiedzieć, kim jest Popek. Postać ta przewijała się przez wiele dziedzin życia, było o nim głośno z wielu względów. Również tych sportowych. Paweł Mikołajuw kilkukrotnie wystąpił w oktagonie. Był zawodnikiem KSW oraz FAME MMA. Jego ostatni pojedynek miał jednak miejsce w federacji GROMDA, gdzie bił się na gołe pięści. Zazwyczaj jego starcia kończyły się porażkami, ale na brak popularności Popek narzekać nie może.

Popek usuwa tatuaże. Przyznał się

Artysta znany jest z tego, że nierzadko wokół jego osoby wybuchają afery. Nierzadko mówi się o nich dużo. Jednym z ostatnich ekscesów Popka, który rozpętał dość dużą dyskusję w mediach było... wytatuowanie sobie twarzy. Gdy pojawiło się nagranie z "dziarą" Popka niektórzy zastanawiali się, czy nie jest to żart z jego strony i tatuaż jest tylko tymczasowy. Ale tak nie było.

Tatuaż okazał się permanentny i przez blisko rok "zdobił" twarz Popka. Okazuje się jednak, że mężczyzna zamierza pozbyć się tatuażu i jak wyznał w rozmowie z Żurnalistą, zaczął proces jego usuwania. - Tatuaże na twarzy to jest rozp*****. Teraz to usuwam. Jestem po szóstym zabiegu. Cały tatuaż twarzy usuwam, bo gałek ocznych nie mogę. Zostawię tylko napis z boku, bo on mi o czymś przypomina - powiedział Popek. - Resztę usuwam. Potwornie bolesna sprawa. To jest kolejna rzecz, jaką sobie zrobiłem pod górkę w mojej pracy. Nigdy nie byłem przystojniacha, bo zawsze miałem pociętą mordę, oczy jak żaba, czy tam salamandra. Jakbym był trzeźwy, to myślę, że nigdy czegoś takiego bym nie zrobił. Ale się znalazł ten z*** i wykorzystał szansę, że Popuś, jak jest naj*** to można go podkręcić - podsumował Popek.