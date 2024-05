Mateusz Borek połączył siły z bratem Adama Kownackiego! Polska gala w Nowym Jorku, powrót Łaszczyka

Różański go zdemolował, teraz Okolie wziął go na sparingi! Rywal Polaka w walce o mistrzostwo świata zdradził dwa nazwiska

W walce wieczoru gali "Polish rumble in The Empire State 2" wystąpi Maciej Sulęcki. Były pretendent do tytułu mistrza świata w wadze średniej zmierzy się z Abelem Miną, który w lutym tego roku zremisował w Białymstoku z Kamilem Szeremetą.

Borek i Kownacki organizują galę w Nowym Jorku

Między linami wspólnego przedsięwzięcia Borka i brata Adama Kownackiego zobaczymy jeszcze także m.in. Kamila Łaszczyka, Piotra Łącza czy Przemysława Runowskiego. "Bawimy się w boks. Niech się coś dzieje" - napisał Borek na platformie X.

Kamil Łaszczyk wraca na ring 31 maja w USA

Dla Łaszczyka będzie to pierwszy bokserski pojedynek po blisko dwuletniej przerwie. W międzyczasie popularny "Szczurek" wystąpił na freakowej gali, pokonując przed czasem Amadeusza "Ferrariego" Roślika.