i Autor: AP Photo Mike Tyson - Jake Paul

Gdzie kupić PPV?

Mike Tyson – Jake Paul TRANSMISJA i STREAM ONLINE. Co trzeba wykupić na Netflix, by obejrzeć galę Tyson vs Paul dzisiaj 15/16.11.2024?

Czas na wielki powrót Mike’a Tysona do ringu. „Iron Mike” stoczy pojedynek z popularnym influencerem i YouTubem Jake’em Paulem. Starcie Tyson – Paul wzbudza gigantyczne zainteresowanie na całym świecie, także w Polsce. To będzie wyjątkowa okazja, by obejrzeć słynnego pięściarza znów w akcji na żywo. Sprawdź, gdzie możesz obejrzeć walkę Mike Tyson – Jake Paul na żywo. To łatwiejsze niż wielu się wydaje!