Mistrz świata w boksie zaginął. Wszystko miał zaplanować słynny dyktator

Sałamow łatwo wygrał z Meroro, kończąc walke po 90 sekundach. Po pojedynku otrzymał telefon z gratulacjami. Po drugiej stronie słuchawki był Ramzan Kadyrow, czeczeński dyktator. Telefon Kadyrowa miał bardzo ucieszyć sportowca, lecz to ponoć dyktator ma stać za jego zniknięciem. Tumso Abdurachmanow przekonuje, że Kadyrow wie, co dzieje się z 28-letnim fajterem.

- Kadyrow, czy wiesz, gdzie jest Sałamow. Jestem pewien, że wiesz. Ty, ja i wielu innych to wiemy, gdzie go znaleźć ale nie wiem, co on ci przewinił - napisał czeczeński bloger i przeciwnik Kadyrowa.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk poznał nazwisko rywala! Czyżby szykował się debiut w nowej kategorii wagowej?!

Sałamow był widziany jeszcze w grudniu, gdy udzielał wywiadu. Głośne teorie na temat jego zniknięcia są takie, że został uprowadzony z rodzinnej wioski Alkhan-Kala. On i 26 innych mężczyzn. Kolejne obawy dotyczą obecnej rzeczywistości Sałamowa, który może być teraz bity, torturowany i trzymany w uwięzieniu.

Podejrzenie nabiera sensu, gdy spojrzy się na przeszłość pięściarza, która łączy go z Ukrainą. Tam trenował, łączyły go również relacje z braćmi Kliczko. Kadyrow to zaś człowiek, który wspiera Rosję, która ponad rok temu zaatakowała Ukrainę.

Utalentowany pięściarz prosi o pomoc! Kamil Bednarek zbiera na operację w internecie