Mocne słowa Usyka o wojnie w Ukrainie! Mistrz świata wagi ciężkiej porównał Putina do Hitlera, nie gryzł się w język

Militarna agresja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego i niestety końca nie widać. Po wybuchu wojny Usyk przerwał negocjacje w sprawie rewanżowego pojedynku z Anthonym Joshuą i wrócił na ojczyznę, by bronić kraj przed wojskami Władimira Putina. Mistrz wagi ciężkiej na każdym kroku stara się uświadamiać świat o bestialskich poczynaniach sąsiadów i właśnie ponownie zabrał głos w tej sprawie. Tym razem jednak padły bardzo mocne słowa!

Usyk porównał Putina do Hitlera

- Federacja Rosyjska jest wrogiem Ukrainy. Oni wywołują wojny, by rzekomo chronić Rosjan, tylko że nie chronią ich w samej Rosji. To wróg, który chce zabić wszystkich ludzi na świecie. Odgrażają się, że uderzą na Francję, Polskę czy Wielką Brytanię. Potrafią tylko zastraszać. 24 lutego rozpętali wojnę. Zaatakowali Ukrainę, rzekomo chroniąc niektórych Rosjan. Tak samo Hitler zaatakował kiedyś Czechosłowację. Wszystko, co kiedyś robił Hitler, teraz robi Putin. Rosja jest niczym III Rzesza, a wasz prezydent kontynuuje to, co robił Hitler. Jesteście narodem oszustów, żyjecie w nieustannym kłamstwie - powiedział w apelu w swoich mediach społecznościowych (tłumaczenie za bokser.org).

Usyk - Fury o wszystkie pasy wagi ciężkiej

Usyk nie zapomina wojnie, ale jednocześnie powoli rozpoczyna przygotowania do starcia o tytuł niekwestionowanego mistrza królewskiej kategorii. Wiele bowiem wskazuje na to, że na dniach powinna zostać ogłoszona jego walka z Furym. Do starcia tytanów ma dojść w marcu.