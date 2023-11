Musieliśmy zbierać szczęki z podłogi, gdy zobaczyliśmy, jak mieszka Dariusz Michalczewski. Jego dom aż ocieka luksusem, niczego sobie nie żałował

Dariusz „Tygrys” Michalczewski raczej ceni sobie prywatność, ale specjalnie dla „Super Expressu” zrobił wyjątek i nie tylko pokazał nam swoje luksusowe mieszkanie, ale opowiedział nieco szczegółów na jego temat. Były mistrz świata wagi półciężkiej i junior ciężkiej do obecnego miejsca zamieszkania wprowadził się wraz z rodziną 6 lat temu. Znajduje się ono w Gdańsku, a lokalizacji może mu pozazdrościć wiele osób – do Bałtyku ma on dosłownie 10 minut piechotą! Wielkie wrażenie robi nie tylko lokalizacja, ale też ogród oraz oczywiście aranżacja wnętrza, za którą odpowiada żona legendarnego boksera. – Basia wszystko ogarnęła i muszę przyznać, że lepiej wybrać się nie dało. To bardzo fajne i piękne miejsce – mówił nam Michalczewski. Wzrok przykuwa jednak nie tylko samo lokum, ale zgromadzone w nim skarby.

Dariusz Michalczewski trzyma w domu prawdziwy unikat

Jak zostało powiedziane, były mistrz świata mieszka w bloku, ale dzięki temu, że mieszkanie znajduje się na parterze, ma on do swojej dyspozycji także wspaniały ogród. – Nie lubię kosić, zostawiam to ekspertom. Piękna trawka, kwiaty, krzewy i drzewa. – wymienia Michalczewski i wskazuje, że teren przylega do terenów zielonych – a za ogrodzeniem las oraz dzika zwierzyna. Dzików nie brakuje, ale czują respekt przed „Tygrysem” – śmiał się były bokser w rozmowie z „Super Expressem”.

Wspomniany ogród można podziwiać z tarasu, który okala przeszklona pergola - w niej czas można spędzać zarówno latem, jak i zimą, jest ona bowiem ogrzewana. Gdy pogoda dopisuje, można skorzystać otwieranego dachu i przesuwnych okien. – Otwiera się nie tylko dach, ale wszystkie okna są przesuwne. To najlepsze miejsce do wypicia kawy, drzemki, czy rodzinnej imprezy – mówił Michalczewski.

Przechodząc już do samego wnętrza domu Dariusza Michalczewskiego, w oczy rzuca się ogromny salon z kuchnią, oraz zebrane w tym miejscu skarby. „Tygrys” w wyróżnionym miejscu trzyma swoje pasy, ale też niezwykle cenny unikat - olbrzymi album poświęcony Muhammadowi Alemu. – Każdy, kto wchodzi do mojego mieszkania, od razu podchodzi do pasów i je dokładnie ogląda. Nie dziwię się, bo to niecodzienny widok (śmiech). Ten album to biblia Alego, na świecie jest tego tylko 100 sztuk, dostałem go na zakończenie kariery od swojego menadżera – opowiadał 55-latek.

Trudno nie zwrócić także uwagi na wielkiej rzeźbie z marmuru, która przedstawia byka oraz... leżącą na nim nagą kobietę. Michalczewski wyjaśnił, skąd wzięła się ona w jego kolekcji – Z kolei figura i stół są autorstwa Bruno Bruniego, mojego przyjaciela artysty. Nie jestem fachowcem, ale lubię fajne dzieła sztuki. Miałem kilka ciekawych rzeczy, to była spora kolekcja, jednak wszystko zabrała moja pierwsza żona – dodał legendarny polski bokser. Galerię zdjęć z mieszkania Dariusza Michalczewskiego znajdziecie wyżej.