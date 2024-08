"Nie mam szacunku do ludzi jak Adamek". Don Kasjo brutalnie przed walką na FAME 22. Zmasakrował "Górala"

To, co spotkało Andrzeja Gołotę u wielu wywoła prawdziwy lęk! Na ten widok ciarki przechodzą. Wszystko nagrała żona pięściarza

- U mnie po prostu nie ma szacunku do takich ludzi. Nie ma czegoś takiego, że był mistrzem świata, to mam mu wybaczyć i zapomnieć o wszystkim. Właśnie po to są freaki, żeby pokazać tym, którzy myślą tylko: „O, mistrz świata! O jeny, to trzeba oddać mu szacunek”. Nie – jak ktoś jest ku***, to trzeba mu to powiedzieć prosto w ryj - wypalił "Don Kasjo" podczas wizyty w studiu "Super Expressu". Jeden z widzów spytał go, dlaczego umniejsza Adamkowi.

- Tak, że Adamek jest bez szans, to raczej nie mówiłem. Umiejętności ma najwyższe z moich wszystkich rywali. Jestem tego świadomy, wierzę w to, że po prostu znajdę na niego taktykę, a szacunek… Ja mam inne wartości w życiu i inaczej podchodzę do ludzi - podkreślał freak-fighter, który ma za złe "Góralowi" pamiętną aferę samolotową po ostatniej walce z "Bandurą" oraz słowa o jeździe pod wpływem alkoholu. W USA dopuszczalna granica wynosi nawet 0,8 promila - aż cztery razy więcej niż w Polsce!

"Adamek udaje wielkiego katolika, a jeździ naj***ny autem"

- Jak ktoś udaje jeszcze wielkiego katolika, gada cały czas o tej religii, a jeździ naj***ny autem, rozbija inne auta… A co by było, jakby młoda dziewczyna wyszła mu i by ją przejechał? Nawet jak widzę bardzo dobrego kumpla, że chce wsiąść do auta po łyku piwa, to mówię: „Ku***, już z tobą nie będę się trzymał jak zobaczę, że wsiądziesz” - tłumaczył swoją niechęć do rywala Kasjusz Życiński. Gdzie w takim razie widzi swoje szanse na zwycięstwo z legendą boksu?

- Bardziej skupiam się na taktyce i różnych innych „myczkach”, bo wiadomo, że tego doświadczenia Adamka nie nadrobię. Ale wierzę, że przygotuję na niego dobrą taktykę i 31 sierpnia podniosą moją rękę. Wierzę, że mogę go znokautować. Inaczej bym nie wychodził do tej walki - podsumował. Adamek zapowiada z kolei, że będzie nękał go ciosami na dół.

- Niech bije. Sparuję z takimi chłopakami, co biją jak koń. I na razie na dół mnie jeszcze nikt nie usadził. Wiem, że cały czas polują na mnie, ale nic z tego. Pozdrawiam Witalija i całe SAKO Gdańsk - skwitował z przymrużeniem oka "Don Kasjo". Całą rozmowę z bohaterem gali FAME 22 znajdziesz powyżej.