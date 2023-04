O której godzinie Joshua - Franlkin walka Anthony Joshua - Jermaine Franklin godzina o której rozpoczęcie walki Joshua - Franklin GODZINA Anthony Joshua - Jermaine Franklin 1.04.2023 godzina walki

Nie jest kobietą?! Nie dopuścili pięściarki do walki o złoto na mistrzostwach świata, bo nie przeszła badań

Anthony Joshua po raz ostatni miał okazję walczyć w londyńskiej O2 Arenie w grudniu 2020 roku, kiedy to pokonał Kubrata Pulewa i obronił pasy fedaracji WBO, IBF, WBA oraz IBO. Teraz pięściarz z Watfordu wraca do obiektu zlokalizowanego w stolicy Anglii, aby obudować się po dwóch porażkach z Ołeksandrem Usykiem, podczas których utracił swoje tytułu. W O2 Arena dojdzie w sobotę 1 kwietnia m.in. do starcia Anthony Joshua - Jermaine Franklin, podczas którego obaj zawodnicy będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę. Amerykanin po 21. wygranych z rzędu musiał uznać wyższość Dilliana Whyte'a podczas starcia w Wembley Arenie i dziś również będzie chciał coś udowodnić w stolicy Anglii.

Walka Anthony Joshua - Jermaine Franklin odbędzie się podczas gali w Londynie, która zaplanowana jest na sobotę 1 kwietnia. Starcia Joshua - Franklin można spodziewać się około godziny 23:00 czasu polskiego. TRANSMISJA NA ŻYWO z walki Anthony Joshua - Jermaine Franklin prowadzona będzie przez platformę "DAZN". Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ZYWO z walki Joshua - Franklin. Zapraszamy!

