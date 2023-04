Joshua – Franklin TRANSMISJA TV Anthony Joshua – Jermaine Franklin STREAM ONLINE Joshua – Franklin GDZIE OGLĄDAĆ? Gala w Londynie Joshua – Franklin dzisiaj 1.04 na jakim kanale?

Seksowna polska pięściarka chwyciła za węża i... Nie wszystkim było do śmiechu! Mocna prowokacja

Anthony Joshua w 2017 roku, już jako mistrz świata wagi ciężkiej federacji IBF, odebrał pasy WBA i IBO Władimirowi Kliczce. Później trzykrotnie je obronił, przy czym w 2018 roku „dorzucił” do kolekcji pas federacji WBO, pokonując Josepha Parkera. W 2019 roku jego wspaniała seria się zakończyła – poniósł pierwszą porażkę w karierze, przegrywając z Andym Ruizem i stracił tytuły mistrzowskie. W tym samym roku skorzystał jednak z prawa do rewanżu i tym razem to Brytyjczyk był lepszy, choć nie na długo cieszył się pasami, które zdołał odzyskać. W 2021 roku Ołeksandr Usyk odebrał mu wspomniane tytuły, a w 2022 potwierdził swoją wyższość w rewanżu i Joshua obecnie musi odbudowywać swoją pozycję w wadze ciężkiej. Teraz na jego drodze stanie Amerykanin Jermaine Franklin.

Anthony Joshua – Jermaine Franklin STREAM ONLINE Joshua – Franklin GDZIE OGLĄDAĆ?

Franklin do tej pory stoczył 22 zawodowe walki i swoją pierwszą i jedyną jak dotąd porażkę poniósł właśnie w walce numer 22., gdy przegrał z Dillianem Whytem. To jednak nie przeszkodziło mu w otrzymaniu propozycji starcia z zawodnikiem, dzierżącym do niedawna trzy najważniejsze pasy królewskiej kategorii wagowej.

Walka Anthony Joshua – Jermaine Franklin odbędzie się w sobotę 1 kwietnia. Starcie Brytyjczyka i Amerykanina powinno rozpocząć się około godziny 23:00 czasu polskiego. Galę w Londynie, na której Joshua zmierzy się z Franklinem w Polsce będzie można obejrzeć jedynie na płatnej platformie DAZN. Relacja na żywo z walki Joshua – Franklin na sport.se.pl, zapraszamy!