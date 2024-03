Piękna polska pięściarka odsłoniła dużo. Ponętny strój wyeksponował jej dekolt i smukłe nogi, parzy od samego patrzenia

Piękna pięściarka chętnie pozuje do zdjęć

Laura Grzyb to nowa nadzieja polskich fanów kobiecego boksu na mistrzostwo świata. Do jeszcze kilka lat temu takim tytułem mogła pochwalić się Ewa Brodnicka, ale po utracie pasa nie zdołała go odzyskać i trudno wierzyć, że dostanie jeszcze okazję, bowiem ostatnio bardziej poświęca się freak-fightom i MMA. Laura Grzyb za to ma za sobą świetną serię wygranych 10 pojedynków z rzędu, w tym wygraną walkę o pas mistrzyni Europy wagi koguciej przeciwko Marii Cecchi, a później także obronę tego pasa przed zakusami Stevi Levy.

Laura Grzyb pokazała gorące zdjęcie. Odsłoniła seksowne ciało

Póki co nie wiadomo, kiedy Laura Grzyb ponownie wejdzie do ringu. Sama pięściarka deklaruje, że jej celem jest walka o mistrzostwo świata i podobno jest ona jej coraz bliżej, choć raczej nie będzie to jej kolejne starcie. Teraz 28-latka trenuje, ale nie poświęca się tylko temu zajęciu. Laura Grzyb chętnie utrzymuje kontakt z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tam publikuje różne materiały, a niektóre z jej zdjęć wzbudzają wśród fanów niemały zachwyt.

Laura Grzyb już nie raz pokazała, że nie boi się odkrywać swojego ciała i pozować do zdjęć. Nie inaczej było tym razem, gdy 28-latka postanowiła zapozować do zdjęcia w seksownym, pomarańczowym body i nieznacznie osłoniła się szlafrokiem. Fani nie mogli nie zareagować i bardzo szybko pod zdjęciem pojawiło się tysiące reakcji i dziesiątki komentarzy: „Piękność”, „Pięknie”, „Piękny strój”, „Śliczna” - czytamy w komentarzach. Więcej zdjęć Laury Grzyb w galerii powyżej.