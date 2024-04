Masternak - Olivier TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Walka Masternak - Olivier STREAM LIVE ONLINE gdzie oglądać KBN 34 Masternak - Olivier?

Tak obecnie wygląda życie Andrzeja Gołoty. 56-latek zupełnie z tego zrezygnował. To wiele mówi o jego zdrowiu

Masternak - Olivier TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać KBN 34 Masternak - Olivier

Mateusz Masternak (47-6, 31 KO) w grudniu był na dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa świata wagi junior ciężkiej. Po siedmiu rundach zdecydowanie prowadził na punkty z Chrisem Billamem-Smithem, ale doznał bolesnej kontuzji żeber, która zmusiła go do poddania. Jego marzenia legły w gruzach, lecz "Master" się nie poddaje. Już po czterech miesiącach wraca na ring, aby jeszcze raz spróbować wejść na szczyt. Pierwszy krok w tym kierunku ma postawić na gali KnockOut Boxing Night 34 w rodzinnym Wrocławiu. Jego rywalem w walce wieczoru KBN 34 będzie były mistrz Unii Europejskiej, Jean Jacques Olivier (15-2-2, 10 KO).

Dzień przed galą tradycyjnie odbyło się oficjalne ważenie, na którym Masternak zaimponował formą. Były pretendent do mistrzostwa świata wniósł na wagę 90,4 kg. Jego rywal był o 0,2 kg cięższy, ale to "Master" zrobił wrażenie. Przewidywania i tak zweryfikuje ring, w którym wielkich emocji dostarczą też pozostali pięściarze. Na KBN 34 we Wrocławiu zaprezentują się m.in. Michał Cieślak, niepokonani Kamil Gardzielik i Kamil Bednarek, a także wrocławianin Rafał Wołczecki. Początek gali KnockOut Boxing Night 34: Masternak - Olivier już o godzinie 18:30!

Walka Masternak - Olivier odbędzie się na gali KnockOut Boxing Night 34 w sobotę, 20 kwietnia. Początek KBN 34 zaplanowano na godzinę 18:30. Masternak i Olivier zmierzą się w walce wieczoru, która ma rozpocząć się o 22:00. TRANSMISJA w TV na kanale TVP Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl. Relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Zapraszamy!