Polak walczy o tytuł mistrza Europy: Lubię ringowe wojny, to będzie największa wypłata w mojej karierze

Leśniak na polskich ringach dał kilka naprawdę efektownych walk, ale z rywalem tej klasy co Weiss jeszcze się nie mierzył. Dla Polaka będzie to zdecydowanie najważniejszy pojedynek w karierze, ale już wcześniej miał kilka ciekawych ofert.

- Jakiś czas temu była propozycja walki z Conorem Bennem o pas WBA, były też propozycje walk o pas WBO Europe czy pas mistrza Unii Europejskiej. Te najciekawsze oferty pojawiały się jednak albo 2-3 tygodnie wcześniej, albo wtedy, gdy ja np. byłem po operacji kolana - zdradził nam Leśniak. - Francuzi z kolei byli bardzo konkretni. Ja powiedziałem "tak", a dzień później czy maks dwa dni później pojawił się kontrakt - dodał.

Michał Leśniak w sobotę 9 marca powalczy o pas mistrza Europy

Leśniak oczywiście wierzy w zwycięstwo, ale to Weiss jest zdecydowanym faworytem bukmacherów.

- Głównie z tego powodu, że jest mistrzem Europy, jest niepokonany i walczy u siebie. Nie odczuwam żadnej presji, żadnego większego ciśnienia, jadę tam po to, by wygrać. Nie mam nic do stracenia, ale za to wiele do zyskania. Na pewno jest to dla mnie najważniejsza walka w karierze, ale wierzę, że dopiero zwycięstwo w niej otworzy mi drzwi do naprawdę wielkich pojedynków.

Walki Leśniaka zazwyczaj trzymały w napięciu i tak samo powinno być w sobotę w Caen.

- Zgadza się, moje walki nigdy nie były nudne. Lubię ringowe wojny, lubię przyjąć i oddać. Weiss jest dobrze ułożony technicznie, ma dobry lewy prosty. Widziałem kilka jego pojedynków, trenerzy także go analizowali, więc taktyka jest przygotowana - zaznaczył Leśniak, dla którego sobotnia wypłata będzie największą w karierze. - Tak, to będzie największa moja dotychczasowa wypłata. Na co przeznaczę pieniądze z tej walki? Jeszcze o tym nie myślałem, ale niedawno kupiliśmy z żoną dom, więc wydatków nie brakuje - zakończył.