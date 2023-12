Popek - Orsu Corsu o której? Kiedy walczy Popek GROMDA 15? Walka Popek - Orsu Corsu godzina. Popek - Orscu Corsu TV gdzie oglądać stream

Popek - Orsu Corsu kiedy walka Popka na GROMDA 15?

Trzy miesiące oczekiwania, ale to już dzisiaj! Po raz piętnasty w historii federacja GROMDA zorganizuje wydarzenie w Pionkach i ponownie powinno dziać się wiele. Ostatnie gale przyniosły ogromne emocje, bo nie zabrakło bitek o stawkę oraz takich, w których pękały kości i lała się krew. W piątek najważniejszym pojedynkiem będzie rywalizacja Mateusz "Don Diego" Kubiszyna z Łukaszem "GOATem" Parobcem. Panowie zmierzą się o pas mistrzowski GROMDA, który jest obecnie w posiadaniu Kubiszyna. Obaj zawodnicy na poprzednich galach dali się poznać z najlepszej strony i można się spodziewać, że będzie to niebywale twarda rywalizacja. Wielu kibiców czeka również na to, co wydarzy się podczas jednego z super fightów.

Po raz pierwszy w historii walk na gołe pięści w ringu zobaczymy Popka. Paweł Mikołajuw zadebiutuje w piątek w tej formule walk i nie będzie miał byle jakiego rywala. Zmierzy się z Maximem "Orsu Corsu" Bellamym - najmłodszym mistrzem walk na gołe pięści. Przed Popkiem jest więc duże wyzwanie, ale w walce bez rękawic może zadecydować nawet jeden cios!

Gala GROMDA 15 odbędzie się w piątek 1 grudnia. Walka Popek - Orsu Corsu odbędzie się jako jedna z ostatnich i przed odbiornikami warto być już od godziny 22:00. Gala rozpocznie się dwie godziny wcześniej. Transmisja z gali GROMDA 15 dostępna wyłącznie w PPV na stronie gromda.tv. Relacja z GROMDA 15 na żywo na stronie sport.se.pl. Zapraszamy!