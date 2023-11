Popek w piątek walczy na Gromdzie! Kolega z sali szczerze o jego podejściu do treningów, padają słowa o alkoholu

Popek jest jedną z twarzy Gromdy już od dłuższego czasu, ale szef federacji Mariusz Grabowski zawsze powtarzał, że chce, by znany raper wystąpił też w ringu. I to się stanie właśnie na jubileuszowej, 15. gali w najbliższy piątek 1 grudnia.

Popek od dłuższego czasu przygotowuje się do debiutu w Zakopanem. Na obozie trenuje u boku m.in. Parobca oraz Mariusza "Mario" Kruczka. Ten drugi podczas naszej wizyty w stolicy polskich Tatr zdradził co nieco o tym, jak raper wygląda w ringu.

Popek zasuwa w Zakopanem przed Gromda 15: Najważniejsze, że nie pije i nie tańczy

- Trafiliście akurat na moment, w którym Popek jest chory, ma katar i gorączkę, a mimo to przyszedł na sparingi i dał z siebie wszystko. Swoje waży, choróbsko, ale kondycyjnie dał radę. To dobrze o nim świadczy - powiedział nam Kruczek, który także wystąpi na Gromda 15. - Najważniejsze, że nie pije i nie tańczy. Pilnuje się, ale wie, że jak zacząłby pić, to miałby ciężko z trenerem. Nie ma marudzenia, na ma wymówek. Trener każdego traktuje tak samo. Popek ma naprawdę mocne uderzenie, na sparingach sam mu się nastawiałem, by uwierzył w siebie i potem w walce nie bał się przyfasolić rywalowi. Jeśli ma charakter do tego, to jak raz zawalczy, to mu się spodoba i będzie chciał kolejnych pojedynków - dodał.

