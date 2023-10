Popek zrobił sobie kolejny tatuaż na twarzy! Aż się przeżegnaliśmy po zobaczeniu, jak teraz wygląda. Ogromna zmiana wyglądu

Artur Szpilka obejrzał walkę Diablo Włodarczyka i wypalił bez ogródek. Wprost nazwał to parodią, pojechał bez trzymanki

Paweł Mikolajuw to od lat jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce, którzy ma rzeszę wiernych fanów słuchających jego muzyki, czy oglądających jego kolejne walki od KSW, przez FAME MMA i PRIME MMA, aż po GROMDĘ, na której niedługo ma zawalczyć na gołe pięści. Popek niejednokrotnie mógł szokować opinię publiczną kolejnymi modyfikacjami swojego ciała, od licznych tatuaży zlokalizowanych niemalże na każdej kończynie, przez skaryfikację, aż po zabarwienie gałek ocznych. Okazuje się jednak, że to nie wszystko. W mediach społecznościowych pojawił się bowiem film przedstawiający, jak Popek zdecydował się na tatuaż na twarzy.

Pierwsze materiały świadczące o tym, że raper mógł zdecydować się na zrobienie sobie obszernego tatuażu na twarzy odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych i jak się okazuje, był do dopiero początek projektu. Kiedy już dzieło zostało ukończone, Paweł Mikołajuw postanowił podzielić się filmem, na którym dokładnie widać nie tylko proces tworzenia tatuażu, ale i efekt końcowy.

Nowy tatuaż Popka zajmuje sporą część jego twarzy i sięga przez całą jej długość oraz kontury oczu. Czarny tusz połączony jest również z czerwonymi kształtami. Taki projekt nie przypadł jednak do gustu wszystkim fanom rapera. - Trzeba siebie bardzo nie lubić, by sie tak oszpecić. - napisała krótko jedna z fanek. - Wyglądasz jakbyś wsadził łeb do zapchanego komina - dodała prześmiewczo kolejna z internautek.