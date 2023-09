Niepokojące, co stało się z twarzą Popka! Dla wielu ten widok będzie głębokim szokiem, wziął wszystkich z zaskoczenia

W życiu Popka bez dwóch zdań nie ma miejsca na nudę, o czym świadczą kolejne projekty z udziałem rapera. Paweł Mikołajuw niedługo po tym, jak pojawił się w federacji GROMDA, teraz ma stoczyć pojedynek na gołe pięści na najbliższej gali GROMDA 15. W tym celu raper musi sporo trenować i przygotowywać się do nadchodzącego starcia, tak jak jeszcze niedawno trenował do walk w federacjach FAME MMA, czy PRIME. Oprócz tego Mikołajuw wciąż znajduje miejsce na pracę, a kulisami tego, co robi obecnie pochwalił się w sieci. Czym mógł wystraszyć wiele osób.

W czasie swojej kariery Paweł Mikołajuw niejednokrotnie miał okazję szokować lub zaskakiwać opinię publiczną. Raper znany ze skaryfikacji oraz licznych tatuaży - nawet w gałkach ocznych mógł przyzwyczaić już swoich fanów do tego, że w jego życiu dzieje się naprawdę wiele, jak chociażby wyciek nagrania z nagim Popkiem w roli głównej. Tym razem jednak zdecydowanie nikt nie był gotowy na taki widok.

Najpewniej znajdując się na planie zdjęciowym, być może do kolejnego teledysku, na twarzy Popka znalazła się charakteryzacja mająca na celu zmienić go w prawdziwe monstrum. - Kochacie potwory? Bo jeśli kochanie potwory, to zapraszam. Popuś monster w wieku 72 lat - śmiał się do telefonu Mikołajuw pokazując się z pomarszczoną maską na twarzy, ubrudzony płynem mającym przypominać krew oraz z imitacją ziemi we włosach. Ten widok z pewnością zaskoczył, a mógł nawet przerazić wiele osób.

