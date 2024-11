i Autor: Twitter / Zrzut ekranu z transmisji Damian Knyba

Zobacz wideo

Potężny nokaut polskiego pięściarza. Damian Knyba zmasakrował swojego rywala [WIDEO]

Co to była za walka w wykonaniu Polaka. Damian Knyba stoczył kolejny pojedynek w Stanach Zjednoczonych i zaliczył ósmy nokaut w karierze. Niepokonany pięściarz wygrał już piątą walkę w USA i powoli przebija się do świadomości tamtejszych kibiców. Zwłaszcza, że kolejny raz popisał się efektownym skończeniem. Zobacz wideo z walki Knyba – Lartey i efektowny nokaut Polaka, który podbił internet.