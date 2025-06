Był gotowy na wielkie wyzwanie

Prezydent Nawrocki miał bić się z pretendentem do mistrzostwa świata wagi ciężkiej! Z tego powodu odwołali pojedynek

Z dnia na dzień w sieci pojawiają się coraz ciekawsze informacje dotyczące przeszłości Karola Nawrockiego. Jedna z nich? W marcu 2020 roku miało dojść do pojedynku prezydenta-elekta z jednym z najlepszych polskich pięściarzy wagi ciężkiej. Nawrocki był gotowy mierzyć się z Mariuszem Wachem, byłym pretendentem do mistrzostwa świata wagi ciężkiej! Dlaczego do tego starcia ostatecznie nie doszło?