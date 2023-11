Siostra Artura Szpilki pokazała się w samej bieliźnie. Ten widok roztapia największe lodowce. Pięściarz mógł zareagować tylko w jeden sposób

Khalidov, Michalczewski, Gmitruk, Adamek, Gołota, Jaka to melodia, rodzina. Taką drogę przebył Masternak do walki o tytuł mistrza świata

Artur Szpilka w ostatnich dniach udał się do Egiptu, gdzie rozpoczął przygotowania do kolejnej walki w KSW. Były pretendent do mistrzostwa świata w boksie z pewnością potrzebuje sporo czasu, bowiem niedawno przeszedł kolejną operację. Teraz jednak ma nadzieję, że na jakiś czas skończył z zabiegami i będzie mógł poświęcić się MMA. Póki co nie znamy daty kolejnej walki i rywala Szpilki, ale z można być pewnym, że po pokonaniu Mariusza Pudzianowskiego KSW będzie chciało przygotować dla „Szpili” coś specjalnego. Z kim by jednak nie walczył, bez wątpienia będzie miał wielkie wsparcie swojej rodziny, w tym młodszej siostry Anny, która podobnie jak brat chętnie uprawia sport. Anna Szpilka co pewien czas publikuje na Instagramie efekty swoich treningów. Tym razem na jedno ze zdjęć zareagował właśnie jej słynny brat.

Artur Szpilka zareagował na zdjęcie siostry w samej bieliźnie

Anna Szpilka od dawna pasjonuje się sportem. Po zdjęciach na jej profilu na Instagramie można łatwo zorientować się, że poświęciła ona dużo czasu na to, by wypracować sobie obecną sylwetkę i teraz stara się utrzymać taki stan.

Młodsza siostra Artura Szpilki nie boi się publikować także zdjęć w samej bieliźnie, na których najlepiej widać jej wyrzeźbione ciało. Jedno z takich zdjęć postanowił skomentować właśnie Artur Szpilka. – Brawo Siostra – napisał krótko zawodnik KSW, doceniając jej pracę nad własnym ciałem. Doczekał się też odpowiedzi – Kocham cię Arczi – odpisała pieszczotliwie Anna Szpilka, dodając wielkie serce.

