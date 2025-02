Sevilla - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO: Barca wykorzysta prezent od Realu i Atletico? Wynik live meczu La Liga 9.02.2025

Sevilla - FC Barcelona 1:1

Bramki: Vargas (8') - Lewandowski (8')

Kartki:

Sevilla: Nyland - Juanlu, Badé, Kike Salas, Pedrosa - Gudelj, Sow, Saúl - Lukebakio, Vargas, Isaac

Barcelona: Szczesny - Koundé, Araujo, Iñigo Martínez, Balde - De Jong, Pedri, Gavi - Yamal, Lewandowski, Raphinha

FC Barcelona w pewnym momencie traciła już do Realu Madryt w La Liga nawet 10 punktów, ale w meczu z Sevillą stoi przed wielką szansę na zmniejszenie straty do zaledwie 2 pkt! Wszystko za sprawą sobotniego remisu "Królewskich" w derbach Madrytu z Atletico (1:1). Wobec tego wyniku Barca przy zwycięstwie z Sevillą będzie tracić do Realu tylko 2, a do Atletico 1 pkt. Najpierw musi jednak wygrać w Andaluzji, gdzie z pewnością czeka ją twardy opór ze strony gospodarzy.

Barcelona udała się do Sewilli po zwycięstwach z Alaves w lidze (1:0) i prawdziwej demolce w ćwierćfinale Pucharu Króla na Valencii (5:0). Sevilla w środku tygodnia przygotowywała się do niedzielnego meczu - z pucharu odpadła już wcześniej, a tydzień temu tylko zremisowała ligowy mecz na wyjeździe z Getafe (0:0). Drużyna z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan to wielka europejska marka, ale w tym sezonie gra poniżej oczekiwań - po 22 kolejkach zajmuje dopiero 12. miejsce, więc oczywiście to Barca jest faworytem, choć należy pamiętać, że Sevilla to jedna z tych drużyn, które powinny stawiać się hegemonom La Liga.