W konferencji udział wzięli: minister sportu Sławomir Nitras, prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczyk, polscy olimpijczycy – m.in. Julia Szeremeta i Damian Durkacz oraz dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski. Tematem numer jeden było wznowienie ligowych rozgrywek bokserskich. – Polska Liga Bokserska wraca po 22 latach. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Boks olimpijski jest nam potrzebny jako sport, ale też jako element walki i konkurowania w sposób szlachetny – powiedział minister Nitras. Zapewnił również o wsparciu resortu – zarówno finansowym, jak i organizacyjnym – oraz życzył powodzenia nowemu projektowi.

Julia Szeremeta odpowiada Dariuszowi Michalczewskiemu oraz zdradza, kiedy wróci na ring

– Boks jest dla wielu chłopców i dziewczynek szansą na dobre życie i na to, by być dla swojego środowiska wzorem do naśladowania. To przez sale bokserskie prowadzi droga do sukcesu i do lepszego życia. Trzymam kciuki za projekt. Głęboko wierzę w to, że robimy dziś ważny krok – dodał minister, który jest zdania, że bokserska liga stwarza szansę na pojawienie się gwiazd mogących błyszczeć na igrzyskach w Los Angeles.

Jak powiedział minister Nitras, jego założeniem jest, by w pięściarskich zmaganiach olimpijskich w 2028 roku dorobek Biało-Czerwonych był o wiele pokaźniejszy niż ostatnio w Paryżu, skąd krążek przywiozła jedynie Szeremeta – choć i tak był to pierwszy od 32 lat medal igrzysk w polskim boksie.

Naszym celem są co najmniej trzy medale na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles – zadeklarował minister sportu.

Prezes PZB Grzegorz Nowaczyk przyznał, że obejmując kadencję, miał dwa marzenia. Pierwsze – medal olimpijski – spełniło się w Paryżu. Drugim było właśnie przywrócenie Polskiej Ligi Boksu.

Polska Liga Boksu – regulamin i uczestnicy

W Polskiej Lidze Boksu wystąpi osiem drużyn. Każda z nich rozegra czternaście meczów w roku – siedem u siebie i siedem na wyjeździe. Dzięki lidze ponad 200 zawodników będzie mogło doskonalić umiejętności. Projekt ten da także możliwość rozwoju boksu kobiecego. Organizator każdego meczu będzie zobowiązany do przeprowadzenia dwóch walk kobiet, za co otrzyma ligowe punkty, a na koniec sezonu – gratyfikację finansową.

Pierwszy mecz ligowy odbędzie się 15 marca w hali Bemowo, a zmierzą się w nim Legia Warszawa i Imperium Boxing Wałbrzych.

W Polskiej Lidze Boksu wystartują:

Boxing Team Toruń

CKB Potężnie Ciechocinek

Concordia Knurów

Golden Team Nowy Sącz

Imperium Boxing Wałbrzych

KB Legia Warszawa

KKB Rushh Kielce

RKB Wisłok 1995 Rzeszów