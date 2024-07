Tak wygląda teraz Andrzej Gołota. Jedno zdjęcie wystarczyło, by fani rzucili się do komentowania, nie mogli nie zwrócić uwagi na ten szczegół

Dariusz Michalczewski robi to bardzo rzadko! Legenda boksu pokazała publicznie dwójkę najmłodszych swoich dzieci

Andrzej Gołota w nietypowym wydaniu, fani od razu rzucili się do komentarzy

Andrzej Gołota, mimo kilku prób, nigdy nie sięgnął po pas mistrza świata wagi ciężkiej, co nie przeszkadza mu jednak być uznawanym za jednego z najlepszych zawodników w tej kategorii wagowej. Nie raz mierzył się z najlepszymi i często wychodził z tych pojedynków zwycięsko, nigdy jednak nie złożyło się tak, by wygrał z aktualnie panującym mistrzem. Polscy kibice do dziś wspominają walki Gołoty, bowiem obecnie trudno im znaleźć sobie takiego idola, jakbym był „Andrew”.

Andrzej Gołota: Żona zawsze znajdzie mi coś do pracy. Codziennie jestem na sali

To tłumaczy także fakt, że chętnie dowiadują się o nim nowych informacji na temat jego obecnego życia. Gołota rzadko udziela wywiadów, nie posiada także profili w mediach społecznościowych. Fanów „ratuje” jednak żona byłego pięściarza, Mariola Gołota. Publikuje ona co pewien czas zdjęcia swojego męża z krótkimi opisami, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, jak miewa się 56-latek.

Tym razem Mariola Gołota postanowiła udostępnić zdjęcia ze... ślubu i przyjęcia pewnej pary, na której Gołotowie byli gośćmi. – Gratulacje dla Alexandry Guzek i Ho Lee – to zaszczyt spędzić tę szczęśliwą okazję z Tobą i Twoją rodziną – napisała żona Andrzeja Gołoty w opisie udostępnionych przez siebie zdjęć. Odświętnie ubrany Andrzej Gołota zrobił na fanach niemałe wrażenie i przyznali oni, że wciąż zachowuje on świetną formę, mimo upływu lat: „Pani Mariolu. Pozdrowienia dla Pana Andrzeja, cały czas w formie”, „Pięknie Państwo wyglądacie”, „Mistrz jak zwykle w formie” - czytamy w komentarzach.