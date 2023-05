Tego zdjęcia z Arturem Szpilką nie zobaczycie nigdzie indziej. Nie uwierzysz, z kim miał okazję się spotkać 12 lat temu. Szczególna postać na fotografii

Krzysztof Włodarczyk szczerze o zakończeniu kariery! Interesuje go jeden tytuł, padły bardzo ważne słowa

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk pokazał ogień w ringu! Potężny nokaut na rywalu, co za cios

Szpilka po raz ostatni w ringu zaprezentował się w maju 2021 roku - przed dwoma lata musiał uznać wyższość Łukasza Różańskiego. Choć oficjalnie nie zakończył bokserskiej kariery, to teraz skupia się tylko i wyłącznie na MMA. "Szpila" ma za sobą już dwie wygrane w nowej dyscyplinie, a teraz wylewa hektolitry potu przed zaplanowanym na 3 czerwca pojedynkiem z Mariuszem Pudzianowskim.

Legendarny wywiad Szpilki o spotkaniu z Lewisem

Przeszukując naszą bogatą bazę zdjęć natrafiliśmy jednak na perełkę z pięściarskiej kariery Szpilki. O legendarnym wywiadzie "Szpili", w którym wspomniał o spotkaniu z Lennoksem Lewisem, z pewnością słyszało wielu kibiców. A jeśli ktoś to jakimś cudem przegapił, to może to teraz nadrobić.

Archiwalne zdjęcie Szpilki z Lewisem

Do spotkania Szpilki z Lewisem doszło w 2011 roku i jak się okazuje, wywiad to nie jedyna pamiątka z tego wydarzenia. Dotarliśmy bowiem do zdjęcia sprzed 12 lat, na którym oprócz głównych bohaterów, czyli Szpilki i Lewisa, są jeszcze Krzysztof "Diablo" Włodarczyk oraz śp. Dawid "Cygan" Kostecki. Prawdziwa perełka! Zresztą zobaczcie sami!