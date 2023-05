Artur Szpilka przekazał piekielnie ważne informacje o swoim zdrowiu na chwilę przed walką z Pudzianowskim! [TYLKO U NAS]

Fani federacji KSW oraz Artura Szpilki i Mariusza Pudzianowskiego nie mogą się już doczekać nadchodzącej gali XTB KSW Colosseum 2, która odbędzie na PGE Narodowym. To właśnie tam pięściarz i były strongman spotkają się w oktagonie, a wielu kibiców już nie może doczekać się tego, jak zakończy się to starcie. Zarówno "Szpila", jak i "Pudzian" w pocie czoła przygotowują się do nadchodzącej gali, jednak niektórzy mogli pamiętać, że pięściarz niedawno musiał przejść bardzo poważną operację, która m.in. wykluczyła go z walki z Arkadiuszem Wrzoskiem. O zdrowie "Szpili" zapytał Andrzej Kostyra i jak się okazuje, obecnie rywal Pudzianowskiego ma się znakomicie.

Artur Szpilka szczerze o swoim stanie zdrowia przed walką z Pudzianowskim! Nie zostawił złudzeń, ważne słowa

W ostatnim czasie "Szpila" mógł w pełni oddać się treningom i na szczęście nie musiał stosować żadnych środków, które uśmierzyłyby ból. - Odpukać, żeby tak było. Jest wszystko w porządku, mogę się skupić na treningach tych, których wcześniej nie mogłem zrobić – a jak robiłem, to na środkach przeciwbólowych. Teraz, z ręką na sercu, żeby tak zostało do samej walki i po, nie użyłem żadnego zastrzyku przeciwbólowego, ani przeciwzapalnego - wyznał z uśmiechem na ustach "Szpila" w rozmowie z Andrzejem Kostyrą. Zobaczcie całą rozmowę z Arturem Szpilką, zaglądając do naszego materiału wideo poniżej!