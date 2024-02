To będzie legendarne starcie! Gala XTB KSW: Epic i walka Adamek - Khalidov w Super Expressie! Tego nie można przegapić

Gala XTB KSW: Epic i Adamek - Khalidov NA ŻYWO. Oglądaj walki za darmo

Tomasz Adamek i Mamed Khalidov to dwie niekwestionowane legendy polskich sportów walki. Po jednej stronie jeden z nielicznych reprezentantów Polski w boksie, którzy mogli tytułować się mistrzem świata w boksie, a z drugiej największy zawodnik w historii KSW oraz mieszanych sztuk walki w kraju nad Wisłą. I już same sylwetki i przeszłość Adamka i Khalidova sprawiają, że walka obu zawodników budzi ogromne emocje. Podczas gali XTB KSW: Epic dojdzie do pojedynku, na którzy czekają tak naprawdę wszyscy fani sportów walki. Wszystko odbędzie się w sobotni wieczór 24 lutego w Gliwicach, a na gali XTB KSW: Epic dojdzie do wielu ciekawy starć, które poprzedzą walkę wieczoru.

XTB KSW Epic NA ŻYWO oglądaj walki ZA DARMO

W klatce zobaczymy m.in. Darko Stosicia, Bogdana Gnidkę, Phila De Friesa, a także turniej. Co najważniejsze KSW wraca do korzeni i walki toczone będą w różnych formułach. Gala rozpocznie się o godzinie 19:00, ale już od 17:30 będziecie mogli oglądać studio na kanale KOLOSEUM oraz na profilach Super Expressu oraz Super Expressu Sport na Facebook'u i na stronie se.pl. W dodatku udostępnione zostaną dwie pierwsza walki i to całkowicie za darmo. W studiu gościć będziemy m.in. Mateusza Borka, czy Artura Szpilkę. Gorąco zapraszamy!