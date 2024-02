Tomasz Adamek mocno o trenerze Raubo. Takich słów się nie spodziewaliśmy, naprawdę to powiedział

Tomasz Adamek naprawdę powiedział to o trenerze Raubo. Mocne słowa!

Tomasz Adamek wygrał z Mamedem Khalidovem w walce, o której od tygodni mówił niemal każdy. Starcie dwóch legend polskich sportów walki budziło ogromne emocje, o czym świadczyły m.in. słowa trenera Zbigniewa Raubo przed hitową walką. Legendarny szkoleniowiec pięściarstwa rozpętał sporą burzę ostrą oceną umiejętności bokserskich Khalidova podczas wizyty u Andrzeja Kostyry. - Ten pojedynek, ta szopka będzie nierówna. Jeśli to by było na zasadach MMA, to Mamed krawat zrobiłby z Tomka, ale boksersko Mamed jest ogórkiem przy Tomku Adamku... - zapowiadał Raubo, co nie do końca sprawdziło się w klatce. Adamek wygrał walkę w wyniku kontuzji Khalidova, a na kartach punktowych sędziów dwie z trzech rund były zapisane na korzyść Mameda. Nic dziwnego, że były mistrz świata został zapytany po walce o ocenę umiejętności rywala, przy czym odniósł się też do głośnych słów Rauby.

Tomasz Adamek mocno o trenerze Raubo. Takich słów się nie spodziewaliśmy

- Trener Raubo czasami coś tam gada… Nie wiem, czy ktoś poważnie bierze to do serca. Przecież to jest z urodzenia Czeczen i wojownik. Pokazywał to wielokrotnie w KSW, walczył i wygrywał. Nie chcę brzydko tu powiedzieć, ale Raubo może coś łyknął i bełkotał - wypalił wprost Adamek, gdy usłyszał pytanie o "ogórka Khalidova". Po chwili szczegółowo opisał swoje wrażenia o walce z Mamedem.

- Jakichś ciosów nie dostałem, żeby mnie zaskoczył, ale na pewno zmianą i poruszaniem się. Obrali taką taktykę, że nie mógł ze mną po prostu stanąć i iść na wymianę, bo było wiadomo, że przegra. A klatka jest duża, więc było gdzie tańczyć - ocenił były mistrz świata wagi półciężkiej i junior ciężkiej. Poniżej znajdziesz całą rozmowę z Adamkiem po XTB KSW Epic: