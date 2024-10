i Autor: FAME/materiały prasowe Tomasz Adamek

Mocne starcie nadchodzi?

Tomasz Adamek otrzymał bolesną szpilkę. Uderzył w niego polski pięściarz. Mocne słowa

Tomasz Adamek skończył zawodowe występy w ringu, ale chętnie wrócił do pojedynków freak-fightowych. W organizacji FAME stoczył dwie walki – z Patrykiem „Bandurą” Bandurskim i Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim. Oba starcia wygrał do jednej bramki. Na jednym z polskich pięściarzy ten pojedynek nie zrobił żadnego wrażenia. Co więcej – zapowiedział on gładką wygraną z Adamkiem.