Wielkie świętowanie u Artura Szpilki! Długo wyczekiwany dzień wreszcie nastał. ogromna niespodzianka

Przez lata swojej kariery sportowej, Artur Szpilka zyskał mnóstwo fanów, którzy pokochali byłego pięściarza za jego nietuzinkowy sposób bycia, co spotęgowało się jeszcze bardziej w ostatnich latach, kiedy gwiazdor KSW przeszedł sporą przemianę i wyraźnie złagodniał. W życiu "Szpili" są jednak wciąż rzeczy niezmienne, a jedną z nich jest jego miłość do dwóch ukochanych psów - Cyca i Pumby. Pięściarz co rusz pokazuje swoim fanom, jak bardzo jest zakochany w pupilach, nazywając im nawet synami i co za tym idzie, jego "dzieci" są niezwykle rozpieszczane przy niemalże każdej okazji. Nie inaczej mogło być w przypadku jednego z najważniejszych dni w roku, czyli urodzinach. Tym razem Pumba skończył 8 lat i otrzymał specjalny tort.

- Urodziny Pumbcia - napisał krótko na Instagramie Szpilka, publikując kilka zdjęć z solenizantem oraz nagranie, na którym rodzina wręcza psiakowi specjalny tort. Pięściarz oczywiście nie mógł pominąć tak ważnych elementów dla urodzinowej imprezy, jak świeczka z cyfrą "8", urodzinowa kapeczka dla solenizanta oraz specjalna korona, która wylądowała na głowie Szpilki. Zachowanie gwiazdora KSW natychmiast odbiło się echem w internecie.

- Żeby tak każdy kochał zwierzęta jak Ty, życie było by lepsze.❤️ 100 lat dla dzika - napisała pod postem jedna z fanek Szpilki rozpływając się nad tym, jak pięściarz traktuje swoje psy. - Widać że pies obdarzony miłością, to i pięknych lat dożywa - czytamy dalej pod zdjęciem "Szpili" i Pumby.