Tyson Fury zmierzy się z byłym mistrzem UFC w wadze ciężkiej! Jest szansa, że na wielkiej gali wystąpi także polski mistrz świata

Mistrz świata federacji WBC w wadze ciężkiej zaskoczył wyborem rywala - między linami naprzeciw niego stanie bowiem "Predator" Ngannou, były czempion UFC w królewskiej kategorii. Pojedynek odbędzie się 28 października w Arabii Saudyjskiej i ma być stoczony na zasadach boksu zawodowego. Nie wiadomo, czy walka zostanie wpisana do oficjalnego rekordu Fury'ego, ale pewne już jest, że w stawce nie znajdzie się pas czempiona należący do Brytyjczyka. - Ten facet według niektórych jest największym puncherem na świecie, ale zobaczmy jak zareaguje, gdy zostanie uderzony przez "Króla Cyganów". Nie mogę się już doczekać, by udowodnić wszystkim, że to ja jestem największym wojownikiem swojego pokolenia. Ten pojedynek zostanie zapamiętany na wieki - powiedział Fury.

Łukasz Różański na gali Fury - Ngannou

Niewykluczone, że na tej samej gali w ringu pojawi się Różański. Polak w kwietniu rozbił w 1. rundzie Alena Babicia i sięgnął po tytuł w wadze bridger. W pierwszej obronie, właśnie w Arabii, ma skrzyżować rękawice z Badou Jackiem (40 l.), czyli aktualnym czempionem WBC w kategorii junior ciężkiej. Szwed ma na koncie także mistrzowskie skalpy w wagach półciężkiej oraz super półśredniej i w batalii z Różańskim chciałby zdobyć pas już w czwartej dywizji. O potencjalnym występie Różańskiego na gali Fury - Ngannou poinformował promotor Polaka Andrzej Wasilewski w rozmowie z portalem bokser.org.