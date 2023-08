Usyk - Dubois Transmisja TV Gdzie oglądać walkę Usyk - Dubois STREAM ONLINE LIVE 26.08.2023 Na jakim programie Usyk walka w TV dzisiaj

Walka Ołeksandr Usyk - Daniel Duboisem już dzisiaj we Wrocławiu. Stawką pojedynku będą trzy mistrzowskie pasy wagi ciężkiej. To będzie druga mistrzowska batalia w królewskiej kategorii na polskiej ziemi. Dwanaście lat temu, na tym samym stadionie we Wrocławiu, Tomasz Adamek skrzyżował rękawice z Witalijem Kliczko. Panowie bili się jednak tylko o jeden pas. Teraz Usyk położy na szali aż trzy trofea. Ukrainiec, podobnie jak w 2011 roku Kliczko, będzie zdecydowanym faworytem.

Trudno sobie wyobrazić inny scenariusz niż zwycięstwo Aleksandra Usyka, ale sam zainteresowany podchodzi do walki z Danielem Dubois arcypoważnie. Po pierwsze, nie może sobie pozwolić na wpadkę, bo na horyzoncie nadal jest pojedynek o niekwestionowane mistrzostwo świata wagi ciężkiej z Tysonem Furym. Po drugie, batalię we Wrocławiu traktuje jak domowe starcie. Usyk od dawna chciał walczyć przed własnymi kibicami, a że w Ukrainie od lutego zeszłego roku toczy się wojna, to "postawił" na Polskę. - Moim zdaniem to będzie łatwa walka dla Usyka. Dubois po ciężkim nokaucie z Joe Joycem wychodzi spięty, na początku walczy mocno wystraszony, a że Usyk będzie od niego zdecydowanie szybszy, to może się to szybko skończyć. Chyba, że Ołeksandr będzie chciał sobie trochę dłużej poboksować, ale tak czy siak wszystko będzie zależeć tylko od niego - przyznał w rozmowie z "Super Expressem" Artur Szpilka.

Trybuny stadionu we Wrocławiu zapełnią się tysiącami ukraińskich kibiców, ale Ołeksand Usyk nie odczuwa w związku z tym większej presji. - To wielkie wyróżnienie, że w tym trudnym dla naszego narodu czasie będę mógł dać im odrobinę radości. Ich doping oraz wsparcie tylko mnie zmobilizują do tego, by zaprezentować się we Wrocławiu z jak najlepszej strony. Nie mogę ich zawieść - powiedział Usyk. - Po raz ostatni u siebie w kraju walczyłem w grudniu 2015 roku. Kilka miesięcy później zmierzyłem się w Gdańsku z Krzysztofem Głowackim, po raz pierwszy zostałem mistrzem świata i od tego pojedynku rywalizowałem tylko na wyjazdach. Niestety teraz nie mam szans na walkę w ojczyźnie, ale Polskę traktuję jak drugi dom - dodał mistrz.

Team Usyka wygrał przetarg na organizację walki z Dubois kwotą 8 mln dolarów i teoretycznie na konto Ukraińca powinno trafić 75 proc. z tej sumy, czyli 6 mln. - Tak naprawdę to on nie wie, czy cokolwiek zarobi. Ołeksandr jest jednym z promotorów tego wydarzenia, trudno przewidzieć jak się to wszystko ostatecznie finansowo zepnie, ale to była jego świadoma decyzja. Mógł zgarnąć kilkanaście milionów za ten sam pojedynek w Anglii czy Arabii Saudyjskiej, ale wybrał Polskę. Mistrz w ringu i poza nim - zdradził Andrzej Wasilewski, szef polskiej grupy KnockOut Promotions, która jest współorganizatorem gali we Wrocławiu.

Walka Ołeksandr Usyk - Daniel Dubois odbędzie się w sobotę 26 sierpnia we Wrocławiu. Początek walki Usyk - Dubois ok. godziny 23. Brak transmisji TV w polskiej telewizji, transmisja online z gali we Wrocławiu i walki Usyk - Dubois będzie dostępna wyłącznie na międzynarodowej platformie streamingowej MEGOGO.

