Walczył z Anthonym Joshuą, teraz będzie się bić na Gromdzie! Inżynier budownictwa lądowego sprawdzi się w turnieju

Szefowie Gromdy odsłaniają coraz więcej kart przed zaplanowaną na 1 grudnia galą w Pionkach. Poza batalią Kubiszyną z Parobcem między linami zobaczymy także m.in. Bartłomieja "Balboę" Domalika oraz debiutującego w walkach na gołe pięści Popka. Na tym jednak nie koniec. Powoli poznajemy także obsadę tradycyjnego turnieju, w którym wystąpić ma chociażby Dorian Darch. Brytyjczyk ma spore doświadczenie w tej odmianie sportów walki, ale w CV ma również 25 pojedynków w boksie zawodowym.

Dorian Darch wystąpi na Gromda 15. Bił się z Joshuą

I trzeba przyznać, że rywale, z którymi się mierzył, robią wrażenie. Darch rywalizował z Anthonym Joshuą, Danielem Dubois, Hughiem Furym, Eddiem Chambersem czy Davidem Allenem. Wszystkie te batalie przegrał, ale doświadczenie, jakie wniesie na ring Gromdy, może okazać się kluczowe. Zwłaszcza w turnieju, w którym wiktorię dają trzy wygrane pojedynki.

Dorian Darch przed Gromda 15: Niektórzy zawodnicy wyglądają jak potwory

- Z dwójki Joshua i Dubois to Joshua bił mocniej, jednak pięściarski wyżej cenię Dubois. Z kolei najlepszym puncherem, z którym walczyłem, był bez dwóch zdań Ian Lewison. Na gołe pięści walczyłem dotychczas cztery razy - dwie walki wygrałem, dwie przegrałem przez rozcięcia, choć do momentu tych rozcięć to ja byłem lepszy od rywali. Niestety mam delikatną skórę i o rozcięcia u mnie nie trudno. Widziałem jedną galę Gromdy i muszę przyznać, że wyglądało to na mega profesjonalnie. Bijący się tam zawodnicy są duzi, silni i mega twardzi. Ja ważę około 110 kg, mierzę 1,87 m, ale na tle tych niektórych potworów i tak wyglądam mizernie. Na pewno dam z siebie wszystko w Polsce! - powiedział nam Darch.

Łukasz "GOAT" Parobiec przed walką o pas z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem. Z tej strony go nie znaliście