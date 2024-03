Ważna zmiana w Gromdzie! I to już na najbliższej gali, szykuje się ostra jazda bez trzymanki

Dokładnie 26 maja 2023 roku Kubiszyn pokonał Domalika i został pierwszym w historii mistrzem Gromdy. "Don Diego" w grudniu obronił pas w starciu z Łukaszem "GOATem" Parobcem, a na najbliższej gali Gromda 17 ponownie zmierzy się z "Balboą". Na ten rewanż czekali wszyscy kibice federacji i już teraz zacierają ręce przed drugą batalią obu panów.

Jak się jednak okazuje na najbliższej gali w akcji zobaczymy także kilka starć wojowników, których waga nie przekracza 80 kg! Na Gromdzie nie ma co prawda kategorii wagowych, ale tym razem szefowie federacji postanowili zrobić wyjątek.

Na Gromda 17 rywalizacja zawodników w limicie 80 kg

- Cały czas mówicie "dajcie szansę", "zróbmy walki mniejszych trochę byczków, a będzie piekło i ostra jazda". A więc zrobimy. Jeden strzał aby to sprawdzić. Do wszystkich bijoków do 80 kg - to jest ten moment, ta szansa. Zgłoś się i walcz. Może superfighty, a może turniej 80 kg, zobaczymy. Wszystko zależy od Was. Wy macie swoje karty, my mówimy sprawdzam - czytamy w informacji prasowej.

Jak dodali szefowie Gromdy, chętnych nie brakuje, a zainteresowanie rywalizacją w limicie 80 kg wyraziło już wielu zagranicznych zawodników.

