GROMDA 16 RELACJA NA ŻYWO gala GROMDA 16 live online GROMDA 16 za darmo gala GROMDA 16 dzisiaj 1.03.2024 gala GROMDA 16 WYNIKI

Autor: GROMDA/ Materiały prasowe GROMDA 16

GROMDA 16

Fani walka na gołe pięści nie musieli zbyt długo czekać na kolejną galę spod szyldu federacji GROMDA. Pierwszego dnia marca będziemy świadkami kolejnych krwawych pojedynków. Oprócz tradycyjnego turnieju, z którym mamy do czynienia podczas każdej gali GROMDA, włodarze przygotowali również super fighty, w których wystąpią m.in. "Basque" vs "Buła" oraz "Mario" vs "Łazar".