Wytrzeszczaliśmy oczy widząc, jak zmienił się "Goat" Parobiec! Tak wyglądał bez swojej charakterystycznej białej brody

Jeszcze kiedy nazwisko Mariusza Pudzianowskiego figurowało na karcie walk zbliżającej się gali XTB KSW 100, Łukasz "Goat" Parobiec był wymieniany jako jeden z potencjalnych rywali "Dominatora" i wiele wskazywało na to, że mógł on stoczyć swoją kolejną walkę w formule MMA w karierze i zaliczyć powrót do organizacji KSW. Wiele osób bowiem mogło nie wiedzieć, że Parobiec stoczył do tej pory aż 25 walk w MMA i pojawił się na karcie walk gali KSW 45, która odbyła się w Londynie. Gwiazdor organizacji GROMDA, który w ostatnim czasie dzieli się mniej lub bardziej bolesnymi faktami ze swojego życia postanowił przypomnieć fanom sportów walki, że ma papiery na to, aby zmierzyć się z Pudzianowskim, pokazując kilka swoich zdjęć z przeszłości, kiedy to walczył jeszcze w formule MMA. Od tego czasu bardzo się zmienił.

"Goat" Parobiec zmienił się nie do poznania

- Do wszystkich mających wątpliwości co do mojego MMA walczyłem z najbardziej znanymi nazwiskami w Europie i na Świecie , dodam że robiłem to hobbistycznie nigdy nie traktowałem MMA jako sposób na życie - napisał niespodziewanie na Instagramie niedoszły rywal Mariusza Pudzianowskiego, pokazując kilka swoich zdjęć wykonanych podczas face 2 face z jego dawnymi rywalami.

Obecnie Łukasz Parobiec kojarzyć się może fanom federacji GROMDA nie tylko z licznymi tatuażami, które zdobią jego ciało, ale również charakterystyczną, białą brodą. Jeszcze kilka lat temu próżno było szukać u niego zarostu, co kompletnie zmienia jego wygląd. Z minimalnym owłosieniem zarówno na głowie, jak i twarzy, "Goat" Parobiec wydaje się być zupełnie innym człowiek i dobitnym dowodem na to, jak zarost u mężczyzny może zmienić jego aparycję.

Obecnie Łukasz Parobiec spełnia się sportowo w organizacji GROMDA, gdzie stoczył już 15 walk. Wcześniej jednak "Goat" występował w różnych formułach, walcząc na całym świecie. W swoim CV ma chociażby 8 walk w kick-boxingu, a także 25 starć w zawodowym MMA, z czego 13 zakończyło się jego zwycięstwem (13-10-2). Pojawił się również na gali KSW 45: The Return to Wembley w Londynie, gdzie jego rywalem był Wagner Prado. Parobiec musiał jednak uznać wyższość Brazylijczyka po nokaucie w pierwszej rundzie.