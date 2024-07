Zamurowało nas, gdy zobaczyliśmy rozebraną córkę Tomasza Adamka. Ciało, jak marzenie. Na zdjęciach nic się nie ukryło

Don Kasjo nie mógł przegapić takiej sytuacji. Zaczepił Tomasza Adamka i zarzucił mu to bez pardonu

Dużo spekulowało się o tym, że kolejną walkę Tomasza Adamka we freak-fightach zobaczymy już w sierpniu. A okazja do tego jest nie byle jaka, bo FAME zorganizuje gale na PGE Narodowym i to idealne miejsce, aby taka legenda sportu, jak "Góral" właśnie zaprezentowała się na tym obiekcie. Kilka dni temu stało się jasne, że były mistrz świata w boksie skrzyżuje rękawice z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Influencer od dawna krytykuje Adamka i dość mocno się o nim wypowiada. Teraz panowie będą mogli wyjaśnić sobie wszystko w klatce 31 sierpnia.

Córka Adamka chwali się nienaganną figurą

Kciuki za pięściarza na pewno będzie ściskała Weronika Adamek. Blondwłosa piękność to jedna z dwóch córek Tomasza Adamka. Weronika ukończyła studia medyczne, choć na swoją przyszłość miała początkowo nieco inne plany. Pięściarz wyznał niegdyś, że córka chciała zostać modelką, ale skutecznie wybił jej ten pomysł z głowy. Nie da się jednak zaprzeczyć, że Weronika Adamek ma zadatki na modelkę właśnie.

Widać to również na zdjęciach, jakie publikuje z wakacji. Córka Adamka wraz z ukochanym wybrała się na Filipiny. Kobieta chętnie dzieli się krajobrazami se swoimi fanami, a na prawie wszystkich zdjęciach możemy podziwiać również jej wysportowane ciało. Figura Weroniki Adamek może wywołać zazdrość niejednej kobiety.