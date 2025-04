Feio: „Nie ma łatwych meczów”

- Czuję zadowolenie i dumę z wykonanej przez nas pracy. Wiem, że po końcowym gwizdku i spojrzeniu na wynik może się wydawać, że było to łatwe spotkanie, ale w rzeczywistości takich meczów nie ma – powiedział po meczu trener Legii.

Feio docenił poważne podejście swoich zawodników, umiejętne zarządzanie grą i skromność, którą – jak podkreślił – powinien cechować się każdy zwycięzca. Portugalski szkoleniowiec zwrócił uwagę na atuty Ruchu, podkreślając dobre przygotowanie zespołu trenera Dawida Szulczka. - Były momenty, w których musieliśmy bronić pola karnego, bronić się przed dośrodkowaniami – zaznaczył Feio.

Legii pozostał jeszcze jeden krok

Mimo radości z awansu, trener Legii zachowuje umiar. - Jestem szczęśliwy, że awansowaliśmy do finału, ale przed nami jeszcze jeden krok, więc to szczęście jest umiarkowane – powiedział. Jego zdaniem finał zapowiada się bardzo interesująco. - Ale mamy jeszcze czas, by nim pomyśleć. Na razie czeka nas sporo wyzwań w ekstraklasie i europejskich pucharach, gdzie chcemy powalczyć o kolejne marzenia – dodawał. Już za tydzień, w ćwierćfinale Ligi Konferencji, Legia zagra z Chelsea! - Dla kibiców na pewno to będzie kapitalna reklama polskiej piłki, zagrają dwie drużyny umiejące tworzyć widowisko – dodał Feio.

Legia dobije do setki!

Portugalczyk odkreślił również poprawę w grze defensywnej, czego dowodem jest kolejna gra „na zero z tyłu”. - To nasze drugie czyste konto z rzędu, co pokazuje nasz rozwój – jeszcze kilka tygodni temu, przed przerwą na mecze reprezentacji, traciliśmy sporo bramek – przypomniał.

W ofensywie Legia również imponuje, zbliżając się do setki strzelonych bramek w tym sezonie. - W tym sezonie zdobyliśmy już 96-97 goli, więc pewnie w całym sezonie dobijemy do setki, co w historii klubu zdarzyło się chyba tylko trzy razy – dodał trener.

Najbliższe spotkanie - w 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy - Legia rozegra na wyjeździe z Górnikiem. Mecz na Arenie Zabrze rozegrany rozpocznie się w niedzielę o godz. 14.45. Transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.

