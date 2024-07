Arkadiusz Pawłowski przekazał tragiczne wieści. Jego ojciec nie żyje. Prowadzący CLOUTMMA w żałobie

Potężny dziw nas bierze, kiedy patrzymy na Mariusza Pudzianowskiego. Poszedł pracować do sadu, aż cięzko uwierzyć, co na siebie włożył!

Nie żyje ojciec Arkadiusza Pawłowskiego

Druzgocącą wiadomość Arkadiusz Pawłowski przekazał w mediach społecznościowych w czwartkowy poranek. "Mój tata nie żyje. Nie ma mnie dla nikogo" - poinformował krótko na czarnym tle prowadzący CLOUTMMA. Nieznane są szczegóły, jednak po komunikacie "Pana" Pawłowskiego widać, ile znaczył dla niego ojciec.

i Autor: Instagram/Arkadiusz Pawłowski Ojciec Arkadiusza Pawłowskiego nie żyje

Pawłowski największą popularność zdobył we freak-fightach. To on był jedną z twarzy pierwszych gal FAME MMA, skąd odszedł po głośnym konflikcie m.in. z Boxdelem. Szybko wrócił do tej pracy w federacji High League, po której zamknięciu związał się z CLOUTMMA. W organizacji Lexy Chaplin i Sławomira Peszki pracuje od pierwszej gali do dziś, jednak nie jest to jego jedyna działalność. "Pan" Pawłowski uchodzi za jednego z pionierów polskiego wrestlingu i obecnie jest szefem polskiej federacji - Prime Time Wrestling. Kolejna gala PTW ma się odbyć 7 lipca, ale z pewnością w jego głowie są teraz inne sprawy.

Poza freak-fightami i wrestlingiem Pawłowski jest też stand-uperem i komikiem. Do tego w internecie działa jako streamer, a jego profil na Instagramie obserwuje ponad 130 tysięcy użytkowników. W czwartek dowiedzieli się o żałobie ulubionego konferansjera.

