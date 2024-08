Arkadiusz Tańcula bez hamulców odpalił się na Diablo Włodarczyka. Przekleństwa sypały się jak z rękawa. Okrutnie go zwyzywał

Artur Szpilka bez ogródek o Mamedzie Khalidovie! "Muszę to powiedzieć". Ujawnił nieznane dotąd informacje o legendzie KSW

Zamieszanie wokół walki Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski vs. Krzysztof "Diablo" Włodarczyk powstało już wcześniej i dotyczyło formuły pojedynku. Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia wydawało się, że starcie będzie jednak miało miejsce na PGE Narodowym. W poniedziałek pięściarz nie pojawił się jednak na ostatniej konferencji prasowej przed sobotnią galą, a kilkadziesiąt godzin później FAME postanowiło usunąć Diablo Włodarczyka z federacji. - Z inicjatywy prezesa Rafała Pasternaka władze FAME podjęły decyzję o usunięciu z federacji Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka. Nieobecność zawodnika podczas konferencji świadczy o braku szacunku dla kibiców, rywala, wszystkich pozostałych zawodniczek i zawodników. Dla nas najważniejsi są i będą nasi widzowie, dzięki którym osiągnęliśmy tak wielki sukces jako federacja. FAME to społeczność, w której nawet najwięksi rywale okazują sobie elementarny szacunek poprzez dostosowanie się do zasad współzawodnictwa w trakcie walki, ale również w okresie promującym galę - czytamy w oświadczeniu FAME MMA.

Diablo Włodarczyk usunięty z FAME. Ostre komentarze

Głos w tej sprawie zabrał również Michał "Boxdel" Baron. - Była zakontraktowana walka Diablo z Arkiem Tańculą i tam również były perturbacje. Na tej gali najpierw były jakieś rozkminki na temat butów, później Diablo wyszedł z programu z Pashą, a w niedalekim odstępie czasu nie było go na konferencji, bo po prostu zadecydował, że nie będzie jeździł "tam i z powrotem"... Diablo nie otrzyma wynagrodzenia i spodziewam się, że nie będzie go już nigdy w FAME - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Tańcula ostro o Diablo Włodarczyku

Po ogłoszeniu decyzji przez federację nie brakowało wielu słów krytyki pod adresem byłego mistrza świata w boksie. Wielu fanów dość brutalnie wyrażało się o pięściarzu i w komentarzach w mediach społecznościowych nie kryli frustracji. Swoje "trzy grosze" dorzucił również Arkadiusz Tańcula na portalu X. Uczestnik turnieju na PGE Narodowym nie hamował się w swoim wpisie. - Dla Was zwykła, stara, łysa ku***... dla mnie też - napisał Tańcula, a jego wpis zebrał tysiące polubień.

