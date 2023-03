Arkadiusz Tańcula gotowy na walkę w KSW na Narodowym! Chce podbić Hollywood [TYLKO U NAS]

Do walki Arkadiusza Tańculi z Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką o pas mistrzowski federacji FAME MMA miało dojść już podczas ostatniej gali, która odbyła się w Krakowie. Niestety, na chwilę przed wydarzeniem Tańcula nabawił się kontuzji, która zmusiła włodarzy do przesunięcia pojedynku. Ewentualne zdobycie pasa mistrzowskiego freak-fightowej federacji to jednak zaledwie przystanek na drodze gwiazdora FAME MMA, który cały marzy o tym, aby wystąpić w federacji KSW i zapowiada, że jest dostępny w czerwcu, kiedy dojdzie do gali XTB Colosseum II. To jednak nie koniec, bo okazuje się, że w planach Arkadiusza Tańculi jest również podbicie Hollywood.

Arkadiusz Tańcula chciałby spróbować swoich sił w federacji KSW! Wylicza, z kim może walczyć na PGE Narodowym!

- Chyba dawno nie miałem takiego ruchu w swoich socialach, nie dostałem tylu wiadomości jak po tym, jak ogłosili galę na Narodowym (...) Wiadomo, że fajnie by było, ale to nie zależy ode mnie. Ja jestem gotowy ogólnie. Ja w maju będę miał formę życia przygotowaną, wygrywam pas mistrzowski FAME i nie ma problemu, mogę wystąpić na Narodowym. Mogę zawalczyć nawet z którymś zawodnikiem KSW, np. Akop Szostak, Erko Jun... Nawet jeśli chcą, to mogą dać mi jakiegoś sportowca troszeczkę emerytowanego bardziej, na początek - wyliczał Tańcula w rozmowie z "Super Expressem".

Podbój Hollywood po zakończeniu kariery. Ambitne plany gwiazdora FAME MMA

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Arek ma już konkretne plany, czym będzie się zajmował, kiedy postanowi zakończyć swoją przygodę w sportach walki. - Teraz moim największym marzeniem, kolejnym jest Hollywood. Więc jak skończę walki gdzieś w wieku 36-37 lat, to lecę. Na razie buduję sobie tutaj dochód pasywny, jakieś nieruchomości, żeby mieć przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, żeby móc pojechać do Stanów i na spokojnie sobie sprzątać, robić kawę reżyserowi, uczyć się języka, jeździć na castingi i wreszcie się tam wkręcić - pochwalić się swoimi planami na niedaleką przyszłość Tańcula. Zobaczcie całą rozmowę z Arkiem, zaglądając do naszego materiału wideo poniżej!

Sonda Czy Arkadiusz Tańcula zostanie mistrzem FAME MMA? Tak, to kwestia czasu Nie, są od niego lepsi Trudno powiedzieć