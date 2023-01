Mariusz Pudzianowski zdradził swój stosunek do WOŚP! Teraz już wszystko jest jasne

Wypadki niestety chodzą po ludziach, o czym w ostatnim czasie przekonał się chociażby Conor McGregor, który podczas jazdy na rowerze został przejechany przez samochód. Niestety również Arkadiusz Tańcula z powodu wypadku musiał zmienić swoje plany na najbliższe miesiące. Tuż przed jego walką z "Wiewiórem" o pas mistrzowski FAME MMA, do której miało dojść podczas FAME 17 w TAURON Arenie Kraków, organizacja poinformowała, że ze względu na uraz Tańculi, do walki dojdzie dopiero podczas FAME 18. Teraz gwiazdor federacji postanowił opowiedzieć, co tak naprawdę się stało.

Tak doszło do kontuzji Arkadiusza Tańculi przed walką z Wiewiórem na FAME 17! Gwiazdor federacji wszystko opowiedział

Okazuje się, że Arkadiusz Tańcula nie nabawił się kontuzji podczas treningu, jak mogło początkowo wydawać się fanom, a podczas kręcenia ujęć do najnowszego teledysku. Realizując ujęcia, gwiazdor FAME MMA miał jeździć quadem, jednak jeden niewinny z pozoru błąd sprawił, że ostatecznie walka Tańcula - Wiewiór musiała zostać przełożona o kilka miesięcy.

Arkadiusz Tańcula miał paskudny wypadek tuż przed FAME 17! Jeden błąd wszystko przekreślił, wystarczyła chwila nieuwagi

- Chciałem na tym quadzie zrobić sobie kółeczko, obrócić się po prostu o 360 stopni, ale zapomniałem przełączyć na tył napęd, a byłem 4x4. Skręciłem koła na maksa, dodałem gazu no i co się stało? Quad się przewrócił na bok i zmiażdżył mi nogę - relacjonował swój wypadek Arkadiusz Tańcula w specjalnym materiale wideo na "YouTube", w którym wyjaśnił, dlaczego nie dojdzie teraz do jego walki z Wiewiórem.