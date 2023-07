Arkadiusz Tańcula wypalił do „Diablo” Włodarczyka! Mocna wiązanka po ogłoszeniu walki wieczoru FAME 19

Kiedy Arkadiusz Tańcula mówił niedawno, że byłby chętny na starcie z Krzysztofem Głowackim lub Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem mało kto z pewnością przypuszczał, że do takiego starcia dojdzie tak szybko. Przed kilkoma dniami federacji FAME MMA ogłosiła angaż pięściarza, a teraz potwierdziła, że będzie on walczył z Tańculą w walce wieczoru FAME 19 we wrześniu w Krakowie. Nie minęło zbyt wiele czasu, aby Arkadiusz Tańcula wypowiedział pierwsze słowa do swojego przyszłego rywala i podgrzał atmosferę.

Były pretendent do tytułu mistrzowskiego federacji FAME MMA natychmiast po ogłoszeniu walki wieczoru FAME 19 zwrócił się do Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka sugerując mu, ze jego umiejętności bokserskie mogą nie przydać mu się w starciu, które zakontraktowane zostało w formule MMA, w której to z kolei bardzo dobrze czuje się Tańcula.

- Krzysiu, dochodzą mnie słuchy, że mówisz, że to będzie łatwa walka… Kochany, boks to nie jest MMA i ja ci to udowodnię! Zobaczysz, że to nie są te same dyscypliny i twoje bokserskie umiejętności na nic ci się nie przydadzą - wypalił Tańcula w kierunku "Diablo" Włodarczyka w krótkiej relacji na swoim Instagramie tuż pod tym, jak oficjalnie zostało potwierdzone jego starcie na FAME 19.