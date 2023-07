Co z freak-fightami?

Dopiero zaczęły opadać emocje po gali FAME FRIDAY ARENA, która odbyła się we wrocławskiej Hali Stulecia, a kibice już mogą przygotowywać się do oglądania FAME 19, które zaplanowane jest na 2 września i odbędzie się w TAURON Arenie Kraków. Po ogłoszeniu, że na najbliższej gali zawalczy Krzysztof "Diablo" Włodarczyk w sieci zawrzało, a głos zabrał również Marcin Najman. Teraz federacja ogłosiła, że będzie on mierzył się z Arkadiuszem Tańculą w walce wieczoru. W klatce obejrzymy również błyskawiczny rewanż Piotra Tyburskiego z Tomaszem "Zadymą" Gromadzkim po tym, jak ich starcie na FAME FRIDAY ARENA zakończyło się remisem.

Tańcula vs. "Diablo" Włodarczyk! Znamy całą kartę walk FAME 19, prawdziwy kosmos

W co-main evencie gali FAME 19 wystąpią z kolei Franio oraz Xayoo, o czym również mówiło się już od jakiegoś czasu i gdy tylko lider "Xayoo Industries" został ogłoszony jako jeden z bohaterów FAME 19, fani od razu wyczekiwali potwierdzenia jego starcia z Franiem. W klatce po raz drugi pojawi się również Sebastian Fabijański, który w debiucie musiał uznać wyższość rywala, którym był Wac Toja. Tym razem naprzeciwko niego również stanie raper, tym razem Filipek.

FAME MMA odsłoniło wszystkie karty przed FAME 19! Kosmiczna karta walk, znamy rywala Diablo "Włodarczyka"

- Nie ma czasu na odpoczynek! 🥵 FAME WRACA DO NAJWIĘKSZEJ HALI W POLSCE!!! TAURON Arena Kraków… nadchodzimy 😎 - czytamy w poście FAME MMA, w którym opublikowana została cała karta walk, na której znalazło się 9 pojedynków. Gala odbędzie się już 2 września w TAURON ARENIE Kraków.

FAME 19 KARTA WALK

Walka wieczoru: Arkadiusz Tańcula - Krzysztof "Diablo" Włodarczyk

Co-main event: Franio - Xayoo