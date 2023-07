Marcin Najman zaczepił "Diablo" Włodarczyka po ogłoszeniu FAME MMA! Miał kilka słów do pięściarza

Dopiero co zaczęły opadać emocje po gali FAME FRIDAY ARENA, która odbyła się we wrocławskiej Hali Stulecia, ale federacja FAME MMA postanowiła już odpalić kolejną bombę i rozpocząć proces ogłaszania zawodników, którzy zawalczą na gali FAME 19. Na pierwszy ogień poszedł Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, co wywołało ogromne emocje. Jeszcze niedawno nikt nie spodziewał się, że pięściarz może tak szybko dołączyć do świata freak-fightów. Nie trzeba było długo więc czekać na kolejne komentarze, w tym Marcina Najmana.

"El Testosteron", który podczas pierwszej konferencji przed galą CLOUT MMA postanowił koronować się na cesarza freak-fightów poczuł się w obowiązku, aby powiedzieć kilka słów do "Diablo" Włodarczyka niedługo po tym, jak został ogłoszony jego angaż w FAME MMA. Najman nie czekał nawet na koniec swojego treningu i przywitał pięściarza w biegu.

- Krzysztof Włodarczyk oficjalnie zawitał w moim cesarstwie freak-fightów. Witam Cię Krzysiu! Rozgość się. Czeka Cię naprawdę ciekawa przygoda, pozdrowienia – powiedział „El Testosteron” z szerokim uśmiechem na ustach. Pierwsza walka Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka ma odbyć się podczas gali FAME 19 i odbędzie się na zasadach MMA. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego rywalem.