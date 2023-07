Dopiero co opadają emocje do gali FAME FRIDAY ARENA, która odbyła się 21 lipca we wrocławskiej Hali Stulecia, ale federacja FAME MMA nie zwalnia tempa i już zaczyna odkrywać karty przed galą FAME 19, która ma odbyć się wraz z początkiem września. Włodarze organizacji postanowili już na pierwszy ogień dać duże nazwisko, które może zaskoczyć wiele osób niezwiązanych na co dzień ze światem freak-fightów. Okazuje się bowiem, że do klatki FAME wejdzie Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

FAME MMA odpaliło wielką bombę! Krzysztof "Diablo" Włodarczyk dołącza do szeregów federacji! To już oficjalne

Niedawno nazwisko Włodarczyka zaczęło pojawiać się w kontekście federacji FAME MMA, kiedy to Arkadiusz Tańcula wyznał, że chciałby się mierzyć z Krzysztofem Głowackim lub właśnie „Diablo” Włodarczykiem. Na razie nie wiadomo jednak z kim będzie mierzyć się były mistrz świata organizacji WBC oraz były mistrz świata organizacji IBF w kategorii junior ciężkiej.

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk zawodnikiem FAME MMA! Prawdziwa bomba, oficjalne ogłoszenie

- WITAMY W PIEKLE!!! 🔥🔥🔥PAN GROZY WKRACZA DO OKTAGONU!😈 Tak... TO SIĘ NAPRAWDĘ DZIEJE!!!🤯 - czytamy w oficjalnym poście federacji FAME MMA. Jego debiut w klatce freak-fightowej organizacji odbędzie się na gali FAME 19, która odbędzie się 2 września w krakowskiej TAURON Arenie. Niebawem dowiemy się również, kto będzie miał okazję zmierzyć się z pięściarzem.