Arkadiusz Wrzosek nie mógł uciec przed Mariuszem Pudzianowskim! Gwiazdor KSW dopadł go nawet tam, patrzył uważnie

Już 11 maja w Ergo Arenie, podczas gali KSW 94 Artur Szpilka zmierzy się z Arkadiuszem Wrzoskiem w wielkim starciu, które wreszcie dojdzie do skutku. Obaj zawodnicy od pewnego czasu podgrzewają więc atmosferę przed zbliżającą się wielkimi krokami galą, a "Szpila" w swoim stylu krzyczał nawet do Wrzoska przez internet. Były gwiazdor federacji Glory niedługo po tym pokazał część swoich przygotowań do walki informując m.in., że trenuje w pocie czoła w Tajlandii. Jak się jednak okazało, nawet na drugim końcu świata pilnował go Mariusz Pudzianowski.

Wszystko przez ogromny plakat byłego strongmana oraz gwiazdora KSW, który wisi w sali treningowej i najpewniej ma być odpowiednią motywacją dla zawodników, którzy wylewają tam siódme poty. - Trzeba zapie**** bo Mariusz patrzy - napisał żartobliwie Wrzosek pokazując wielkie zdjęcie "Pudziana" sprzed lat.

i Autor: Instagram/ arekwrzosek screen Arkadiusz Wrzosek pilnowany przez Mariusza Pudzianowskiego w Tajlandii

Do gali KSW 94 dojdzie już 11 maja w Ergo Arenie. Na karcie walk oprócz Artura Szpilki oraz Arkadiusza Wrzoska, którzy zmierzą się co-main evencie gali znaleźli się także m.in. Adrian Bartosiński i Andrzej Grzebyk (walka wieczoru o pas mistrzowski wagi półśredniej), Robert Ruchała i Patryk Kaczmarczyk (walka o tymczasowy pas kategorii piórkowej) oraz Michał Michalski i Bartosz Leśko