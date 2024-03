Artur Szpilka zaczął krzyczeć do Arkadiusza Wrzoska! Naładowany gwiazdor KSW nie miał zamiaru tego ukrywać, mocna wiadomość

Artur Szpilka bez dwóch zdań zalicza się do grona najbardziej aktywnych sportowców w mediach społecznościowych, a regularność publikowanych przez niego treści wzrasta jeszcze bardziej, kiedy były pięściarz przygotowuje się do kolejnych walk. Nie inaczej jest tym razem. Przed starciem z Arkadiuszem Wrzoskiem "Szpila" zasypuje fanów relacjami na Instagramie, a podczas jednej z nich wyznał nawet, że został okradziony. Tym razem z kolei postanowił pokazać, jak wygląda na nieco ponad miesiąc przed walką i przy okazji zwrócił się bezpośrednio do swojego najbliższego rywala.

- Zmieniają się tylko godziny treningów, zmienia się intensywność, ale nie zmienia się cel! Arek Wrzosek, 11 maj, Ergo Arena. NO EXCUSES! Arku, are you hear me?! - wykrzyczał do telefonu były pięściarz jasno dając do zrozumienia, że jest gotowy do nadchodzącego starcia, do którego miało już dojść w przeszłości, jednak plany pokrzyżowała kontuzja Szpilki.

do gali KSW 94 dojdzie już 11 maja w Ergo Arenie. Na karcie walk oprócz Artura Szpilki oraz Arkadiusza Wrzoska, którzy zmierzą się co-main evencie gali znaleźli się także Adrian Bartosiński i Andrzej Grzebyk (walka wieczoru o pas mistrzowski wagi półśredniej), Robert Ruchała i Patryk Kaczmarczyk (walka o tymczasowy pas kategorii piórkowej) oraz Michał Michalski i Bartosz Leśko.