Artur Szpilka bez ogródek o Mamedzie Khalidovie! "Muszę to powiedzieć". Ujawnił nieznane dotąd informacje o legendzie KSW

Niedługo po swojej walce z Arkadiuszem Wrzoskiem, która zakończyła się po zaledwie kilkunastu sekundach, Artur Szpilka zdecydował się udzielić obszernego wywiadu Łukaszowi "Jurasowi" Jurkowskiemu, na jego kanale YouTube "Jurasówka Podcast". Oprócz odniesienia się do tego, co działo się w oktagonie podczas gali KSW 94, były pięściarz poruszył także kilka innych wątków, m.in. rozmawiając o Michale Materli, czy Mamedzie Khalidovie. Już same słowa Szpilki pod adresem "Cipao" mogły poruszyć wielu kibiców, bowiem "Szpila" nie szczędził komplementów legendzie KSW. Okazuje się, że również Mamed miał olbrzymi wpływ na obecne życie pięściarza, a ich rozmowy potrafią dotyczyć naprawdę ważnych tematów.

- Mamed znowu bardzo mi imponuje jako człowiek. Muszę to powiedzieć - kiedyś rozmawialiśmy o wierze i ja wtedy jeszcze przeklinałem. I on do mnie "Artur, stój! Jak ty możesz mówić o wierze i przeklinasz?! (...) Często rozmawiamy na takie tematy, tylko on ma bardzo dużo argumentów i ja niestety muszę poczytać albo przypomnieć sobie coś. On ma argumenty, na które ja nie za bardzo mam kontrargumenty. Dlatego staram się zawsze unikać tego tematu - zdradził były pięściarz ujawniając z uśmiechem, jak wyglądają jego prywatne rozmowy z Khalidovem.

Kiedy "Juras" Jurkowski zapytał Szpilkę o to, kto inspiruje go jako człowieka i jako sportowca, były pięściarz od razu wymienił nazwiska Khalidova oraz Materli co jasno pokazuje, jak ważne dla niego są obie te relacje i jak legendy KSW wpłynęły na jego dotychczasowe życie.