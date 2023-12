Artur Szpilka bezlitosny dla Denisa Załęckiego. Ostro wyśmiewa byłego rywala. Padają brutalne stwierdzenia

Artur Szpilka i Denis Załęcki przed walką wymieniali się uszczypliwościami, ale prawdopodobnie nie były one aż tak mocne, jak ma to miejsce obecnie. Jeśli pięściarz, albo zawodnik freak-fightów są pytani o siebie, zawsze można spodziewać się mocnych słów. Nie inaczej było w przypadku Szpilki, który w rozmowie z "Super Expressem" niekoniecznie chciał poruszać temat "Bad Boy'a", ale i tak wbił mu nomen omen szpilkę. - On jest odklejony od rzeczywistości. Właśnie takich ludzi powinno się blokować, takich idiotów. Jak można gadać takie głupoty? Z tego co pamiętam to Don Diego wstawił, że Załęcki wygrałby z nim na jego zasadach. Jedyne zasady, na jakich on może pokonać Don Diego, to wówczas gdy Kubiszyn nie będzie mógł zadawać ciosów i nie będzie mógł się ruszać. To jedyna możliwość na wygraną Załęckiego - powiedział Szpilka. Całość wywiadu w wideo poniżej.

Denis Załęcki kompletnie odleciał. Zrobiło się naprawdę groźnie, wszystko mogło zakończyć się poważnymi konsekwencjami