Denis Załęcki kompletnie odleciał. Zrobiło się naprawdę groźnie, wszystko mogło zakończyć się poważnymi konsekwencjami

Denis „Bad Boy” Załęcki to jedna z bardziej rozpoznawalnych postaci w polskich freak-fightach. Wcześniej walczył m.in. w GROMDZIE, czyli federacji organizującej walki bokserskie na gołe pięści. Tam spotkał się z Vasylem Halychem, z którym przegrał w finale turnieju GROMDA 3. Teraz obaj pojawią się na gali CLOUT MMA 3: Santa Clout, ale nie będą ze sobą walczyć – Załęcki zmierzy się z Patrykiem Masiakiem, natomiast rywalem Halycha będzie pięściarz Marcin Siwy. I choć „Wielki Bu” mocno starał się wyprowadzić „Bad Boya” z równowagi, to udało się to dopiero właśnie Vasylowi.

Denis Załęcki w pewnym momencie nie wytrzymał. Rzucił w Vasyla mikrofonem

Vasyl Halych zaczął zarzucać Załęckiemu, że ten bardzo próbował się z nim „zakolegować” podczas GROMDY. „Bad Boy” zdawał się nie mieć w ogóle pojęcia, o co chodzi ukraińskiemu zawodnikowi, który w walkach na gołe pięści zrobił niemałą karierę. Kolejne minuty upływały na słownych przepychankach, które nawet trudno zacytować, bo większość ukryta byłaby pod gwiazdkami.

Co ciekawe jednak, trudno powiedzieć, co ostatecznie wyprowadziło Załęckiego z równowagi na tyle, że postanowił on wstać z kanapy i ruszyć do swojego rywala z walk na gołe pięści, bowiem wszystko zaczęło się podczas wypowiedzi Błażeja Augustyna (który zmierzy się ze Zbigniewem Bartmanem). Załęcki podniósł się i próbował rzucić w Halycha... mikrofonem, który miał przypięty do bluzy.

Sytuację początkowo opanowała ochrona, ale nie udało się na szybko podpiąć z powrotem mikrofonu Załęckiego. Jeden z prowadzących postanowił podać mu swój mikrofon trzymany w ręku, popularnie zwany „tłuczkiem”. To jednak nie był najlepszy pomysł, bowiem i tym sprzętem Załęcki postanowił rzucić w Halycha! Jeśli ktoś miał taki mikrofon w ręku to wie, że jest to urządzenie stosunkowo ciężkie i gdyby „Bad Boy” trafił Ukraińca choćby w głowę, to mógłby zrobić mu sporą krzywdę. Na szczęście do tego nie doszło, a później już większych ekscesów nie było. Wcześniej natomiast wielkie zamieszanie wywołał Marcin Najman za pomocą... gaśnicy!